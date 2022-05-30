مصدر في التربية عن نتائج السادس الإبتدائي: ستنشر تباعا من المديريات

2022/05/30 | 19:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / كشف مصدر في وزارة التربية، اليوم الاثنين، أن نتائج السادس الإبتدائي ستنشر تباعا من مديريات التربية حال إكمالها.

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