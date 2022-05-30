2022/05/30 | 19:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ باتت الأمنيات بالتخلص من الأوبئة والامراض التي تفشت في العالم، غير مجدية، بل اصبح الهدف الوحيد هو حفاظ كل شخص على نفسه من الإصابة باحد الفيروسات التي ملأت العالم وتعددت انواعها واسمائها واعراضها، وغالبا جميعها تؤدي الى الوفاة، لتتحول هذه الفيروسات الى منافسة للحروب. “كورونا، الفطر الاسود، أوميكرون، الحمى النزفية، جدري القرود وانفلونزا الطماطم”، […]

ظهرت المقالة عامان ونصف من الأوبئة..



هل يستبدل العراقي مقولة “شنهي كورونا” بـ”شنهي القرود”؟ (مخطط توضيحي) أولاً على ايرث نيوز.

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