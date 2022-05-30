نيمار: أنا سعيد لبقاء مبابي في باريس سان جيرمان

2022/05/30 | 19:10 - المصدر: وكالة خبر

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تحدث نيمار نجم باريس سان جيرمان، عن تجديد عقد زميله كيليان مبابي حتى صيف 2025.

وقال نيمار في تصريحات أبرزتها صحيفة (سبورت) “لم أكن أعرف شيئاً عن تجديد مبابي حتى اللحظات الأخيرة، واكتشفت ذلك قبل يوم واحد من الإعلان”.



وأضاف “كنت سعيداً لأن كيليان قرر البقاء، وأعتقد أن مشروع سان جيرمان مناسب لمسيرته، ومن الجيد أن يبقى لسنوات عدّة في باريس”.

وتابع “مبابي سيحاول الفوز بدوري أبطال أوروبا في بلده ومع فريق من مدينته، لذلك أعتقد إنه القرار الصحيح”.



وواصل “ربما يريد مبابي تغيير رأيه واللعب مع فريق آخر في المستقبل، لكن أعتقد أن قرار البقاء صحيح، كما أن وجود لاعبين مثل كيليان في الفريق أمر مهم”.

ومن جانب آخر تحدث نيمار عن مسيرة ليونيل ميسي وأردف “لقد أمضى ميسي سنوات عديدة في برشلونة، ومن الصعب عليه التكيف مع تغيير الفريق والمدينة، كما أنه جاء مع عائلته، واللغة هنا مختلفة”.

واستطرد “هناك العديد من الأشياء المحيّرة مع اختلاف أسلوب لعب الفريق، كما أن اللاعبين لا يفهمون كيف يلعب ميسي، لذلك كل هذا كان مؤثرا”.

وأتم “أنا وليو وكيليان لاعبون يتم الحكم عليهم دائما من خلال الأداء والإحصاءات والألقاب وكل شيء، ونحن نعرف مسؤولياتنا ونحاول القيام بها بأفضل طريقة ممكنة”.

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