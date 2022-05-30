2022/05/30 | 19:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LIMDOx8NmtE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحاج هادي العامري: ايدينا على الزناد للي يفكر بعودة البعث | #بمختلف_الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحاج هادي العامري: ايدينا على الزناد للي يفكر بعودة البعث | #بمختلف_الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).