2022/05/30 | 19:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uwBdQLB43kg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إلقاء القبض على تمساح ضخم في كارولينا الأمريكية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إلقاء القبض على تمساح ضخم في كارولينا الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).