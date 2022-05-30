العرب.. التقدم والمأزق التراثي

2022/05/30 | 19:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا لا يزال العالمُ العربي مشدودا إلى قاع التخلّف، وكأن تخلّفه قَدَرٌ لَازِمٌ؟ لماذا لا يجتمع هذا العالمُ إلا على تشرذمٍ يتناسل تشرذما؟

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