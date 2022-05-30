ميسي يحسم موقفه من الرحيل عن سان جيرمان

2022/05/30 | 19:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، أنه لم يتخيل في يوم من الأيام الرحيل عن برشلونة كما حدث في الصيف الماضي.وانتقل ميسي مجانًا إلى باريس سان جيرمان من برشلونة بعد فشل الأخير في تسجيله بقائمته ببطولة الدوري الإسباني بسبب مشاكل في رواتب اللاعبين.وتحدث ميسي في […]

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