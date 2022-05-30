المالية النيابية تتحدث عن مصير موازنة العراق لعام 2022 - عاجل

2022/05/30 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، مصير موازنة 2022 في ظل الأزمة السياسية وعدم امكانية ارسال المشروع من قبل حكومة تصريف الأعمال.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "في حال تم تشكيل الحكومة بشكل سريع فستقوم الحكومة الجديدة بإرسال مشروع الموازنة الذي تم اعداده من قبل حكومة تصريف الأعمال".

وأضاف، أنه "في حال لم تتشكل الحكومة في هذا العام او تم تشكيلها بوقت متأخر فإنه سيتكرر سيناريو عام 2020 بمعنى ارسال مجموعة قوانين للاقتراض المالي".

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