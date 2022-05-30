"أزمة جديدة" قبل نهائي الوداد والأهلي.. والسفير المصري يتدخل

2022/05/30 | 19:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشبت، الاثنين، أزمة جديدة قبل انطلاق مباراة الوداد المغربي والأهلي المصري في نهائي دوري أبطال، تتعلق بمقاعد جماهير الأخير والسماح بتعليق لافتاتها، مما استدعى تدخل السفير المصري.

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