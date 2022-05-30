2022/05/30 | 19:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uz6WeExJJ6Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الاف المعلمين والمدرسين يتظاهرون للحصول على عقد عمل ومدارس تغلق لعدم وجود كادر تدريسي |بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الاف المعلمين والمدرسين يتظاهرون للحصول على عقد عمل ومدارس تغلق لعدم وجود كادر تدريسي |بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).