2022/05/30 | 19:45 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TrbIUxzTK6E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كويتيون غاضبون من فنانة مصرية لوصفها الكويت بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كويتيون غاضبون من فنانة مصرية لوصفها الكويت بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).