“بسبب رفضه مبادرات الإطار”..السراج :الثلاثي يتحمل مسؤولية الانسداد السياسي

2022/05/30 | 19:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… حمل المحلل السياسي إبراهيم السراج، الأحد، التحالف الثلاثي مسؤولية الانسداد السياسي ، وفيما عزا ذلك الى رفضه لمبادرات الإطار التنسيقي ، أكد أن حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته مستفيدة من تعطيل العملية السياسي خدمة لمصالحها الخاصة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال السراج في تصريح لوكالة / المعلومة […]

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