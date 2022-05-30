قتلى وجرحى استهداف سيارة في ريف الحسكة السورية

2022/05/30 | 19:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع “روسيا اليوم”، اليوم الاثنين، بأن مدنيين قُتلا، وجُرح 3 آخرون على الأقل جراء ستهداف لسيارة في ريف مدينة القامشلي.وذكرت وكالة أنباء هاوار، العاملة في المنطقة، أن شخصا واحدا على الأقل جُرح في التفجير، قالت فضائية “روناهي” إن قتيلين وثلاثة جرحى هي حصيلة التفجير.وأشارت “هاوار” إلى أن السيارة تعرضت للاستهداف على طريق […]

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