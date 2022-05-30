“قانون الدعم الطارئ ليس البديل”.. المالية النيابية تحدد ثلاثة مخرجات لإرسال الموازنة الى مجلس النواب

2022/05/30 | 19:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

حدّدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاثنين، ثلاثة مخرجات لإرسال الموازنة الإتحادية 2022 إلى قبة مجلس النواب، مؤكدة أن قانون الدعم الطارئ ليس بديلاً عن الموازنة، لأنه محدود المهمات.

وقال عضو اللجنة ستار العتابي، لوكالة خبر برس (واخ)، إن “قانون الدعم الطارئ يعالج الوضع الصعب الذي يمر به البلد، ولكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن قانون الموازنة العامة”.

وأضاف، أن “هنالك احتياجات ضرورية للبلد، لذلك فإن قانون الدعم الطارئ هو منفذ لتلبية الاحتياجات التي تقتصر على توفير مستلزمات البطاقة التموينية وتسديد مستحقات الفلاحين وشراء الحنطة والشلب من الداخل والخارج، وكذلك دعم وزارة الكهرباء لتسديد ديونها، ونحن على أبواب الصيف الحار”.

وأشار إلى أن “مجلس النواب يتعامل مع الحكومة وفق الدستور، ولا يمكن للحكومة الحالية، بحسب قرار المحكمة الاتحادية، إرسال أي مسودة قانون”.

وبشأن قانون الموازنة، استبعد العتابي أن “يذهب مجلس النواب لقراءة الموازنة، إلا في حال تشكيل حكومة جديدة أو تسمح المحكمة الاتحادية بأمر طارئ، أو تقدم الحكومة الحالية طعنا أو التماسا للمحكمة الاتحادية لتحصيل استثناء لتقديم القوانين”.

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