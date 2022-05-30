مصر تكشف أكبر خبيئة تضم 150 تمثالا برونزيًا لآلهة مصر القديمة في منطقة آثار سقارة

2022/05/30 | 20:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصر عن مجموعة كبيرة من التماثيل البرونزية القديمة والتوابيت المحفوظة جيدًا، المكتشفة في منطقة سقارة، حسبما ذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان الاثنين.

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