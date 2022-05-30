سيشن الهجوم

2022/05/30 | 20:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يزال الغموض والترقب يحيط بالعملية العسكرية التي هدد بتنفيذها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان في شمالي سوريا.

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