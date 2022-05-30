2022/05/30 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنفجار رمانة يدوية بمنزل نتيجة عبث متعاطي مخدّرات الإعدام بحق المسؤول عن تفجير سوق البالات في الباب الشرقي المحافظات – مراسلو (الزمان) أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة حكما بالإعدام بحق الشخص المسؤول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى امس أن (المحكمة […]

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