2022/05/30 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرتفاع حصيلة ضحايا إنهيار مبنى الجادرية بغداد – الزمان ارتفعت حصيلة قتلى انهيار مبنى في شارع الوزراء بالجادرية ببغداد، يضم مطعم ليلى الى اربعة، وجرح ثمانية آخرين، وفق آخر حصيلة افادت بها مصادر طبية وأمنية أمس.وقال مصدر في الدفاع المدني إن (المبنى المكوّن من طابقين انهار على خلفية انفجار وقع بسبب تسرّب للغاز ، […]

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