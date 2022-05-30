2022/05/30 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم ينفي منح درجات إضافية لطلبة مدارس المتميّزين بغداد – ساري تحسين نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح درجات إضافية لطلبة مدارس المتميزين.وقال وكيل الوزارة ياسين العيثاوي في تصريح امس إنه (لاتوجد أي نية لمنح درجات إضافية لطلبة مدارس المتميزين أو الناطقين أو الدارسين في اللغة الانكليزية بكليات بغداد)، مبيناً أن (هناك قناة […]

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