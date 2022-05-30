النزاهة النيابية توجه سؤالًا لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات بشأن ديون كورك

2022/05/30 | 20:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي اليوم الاثنين، سؤالا برلمانيا الى رئيس هيئة الاعلام والاتصالات بشان الديون المترتبة بذمة شركة كوروك للاتصالات للحكومة والهيئة.

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