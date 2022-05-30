2022/05/30 | 20:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الاثنين باندلاع حريق في ارض زراعية في ناحية قضاء الإمام الصادق ع شمال البصرة.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز ان “مساحة الأرض الزراعية تقدر بخمسون دونمًا حيث تم اخماد الحريق بالكامل، مبينا ان “اصحاب الاراضي لم يتقدموا بشكوى كون الحادث قضاء وقدر.

ظهرت المقالة بالصور..



النيران تلتهم خمسون دونما في البصرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. النيران تلتهم خمسون دونما في البصرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. النيران تلتهم خمسون دونما في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).