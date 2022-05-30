البنك المركزي: سندعم خطوات شركة فيزا العالمية في عملها بالعراق

2022/05/30 | 20:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الإثنين، دعمه خطوات شركة فيزا العالمية بعملها في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، استقبل اليوم الإثنين، وفداً من شركة فيزا العالمية، حيث باشرت الشركة الخطوات الأولى لعملها في العراق".

وأكد مخيف بحسب البيان، أن "البنك المركزي العراقي سيدعم خطوات الشركة في عملها بالعراق لما في ذلك من أهمية في استقطاب الخبرات الدولية الرصينة وضرورة تشجيع المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي".

وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي يولي اهتماماً كبيراً في تطوير القطاع المصرفي ويواكب أحدث التطورات ،وسنوفر الدعم اللازم لذلك".

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