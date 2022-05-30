بايدن يستبعد إعطاء أوكرانيا صواريخ قادرة على ضرب روسيا

2022/05/30 | 20:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال الرئيس الامريكي يجو بايدن ، الإثنين ، إن الولايات المتحدة لن ترسل أنظمة صواريخ عسكرية الى أوكرانيا التي يمكنها الوصول إلى أهداف داخل روسيا، حيث تطلب أوكرانيا من المسؤولين الأمريكيين صواريخ بعيدة المدى لمساعدتها في قتالها ضد القوات الروسية في شرق البلاد.وعندما سُئل في البيت الأبيض عما إذا كانت الولايات المتحدة […]

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