كربلاء : افتتاح مشروع مهرب مبزل الرزازة غرب المحافظة(مصور)

2022/05/30 | 20:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح وزير الموارد المائية المهندس

مهدي رشيد الحمداني وبحضور محافظ

كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم

الخطابي ونائبيه مشروع مهرب مبزل

الرزازة غرب المحافظة ، حفل الافتتاح

حضره مدير الموارد المائية في كرب

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