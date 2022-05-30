2022/05/30 | 20:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QHrFU8IWgsg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الانبار.. دائرة الصحة تؤكد إصابة آحد المواطنين بالحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الانبار.. دائرة الصحة تؤكد إصابة آحد المواطنين بالحمى النزفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).