2022/05/30 | 20:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q29X0qxXjok

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق يتحرك صوب جيرانه لوقف تداعيات التغيرات المناخية | تقرير سجا جاسم) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق يتحرك صوب جيرانه لوقف تداعيات التغيرات المناخية | تقرير سجا جاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).