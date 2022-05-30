2022/05/30 | 21:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز – بغداد

أكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، الاثنين، أن البنك سيدعم خطوات شركة فيزا العالمية في عملها بالعراق.

وقال المكتب الإعلامي للبنك في بيان، إن "محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف استقبل، اليوم، وفداً من شركة فيزا العالمية، حيث باشرت الشركة الخطوات الأولى لعملها في العراق".

وأكد محافظ البنك المركزي، أن "البنك المركزي العراقي سيدعم خطوات الشركة في عملها بالعراق لما في ذلك من أهمية في استقطاب الخبرات الدولية الرصينة وضرورة تشجيع المدفوعات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي".

وأضاف، أن "البنك المركزي العراقي يولي اهتماماً كبيراً في تطوير القطاع المصرفي ويواكب أحدث التطورات ،وسنوفر الدعم اللازم لذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة (فيزا) العالمية تباشر عملها في العراق والبنك المركزي يعد بدعمها ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة (فيزا) العالمية تباشر عملها في العراق والبنك المركزي يعد بدعمها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).