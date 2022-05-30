2022/05/30 | 21:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بأكثر من 18 مرة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن التقرير أن مخزون إيران المحدد بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى، تجاوز الحد المسموح بأكثر من 18 مرة.

ووفقا لتقديرات منتصف مايو، زادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3809,3 كلغ، مقابل 3197,1 كلغ في فبراير، بعيدا عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202,8 كلغ (أو 300 كلغ من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني تجاوز الحد المسموح بـ 18 مرة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم المخصب الإيراني تجاوز الحد المسموح بـ 18 مرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).