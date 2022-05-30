بأنظمة تدفئة وتبريد وتحكم ووسادات.. تويوتا تعلن عن سيارتها العائلية الجديدة

2022/05/30 | 21:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحصلت السيارة على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

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