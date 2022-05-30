هزة ارضية في ذي قار

2022/05/30 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية ، اليوم الاثنين، ان هزة ارضية ضربت محافظة ذي قار.

وقالت الأنواء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "هزة أرضية ضربت قلعة سكر في محافظة ذي قار".

وأضافت ان "قوة الهزة الأرضية بلغت (3,5) على مقياس ريختر".

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