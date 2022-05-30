تحرك برلماني يخص

2022/05/30 | 21:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الاثنين، رفع مسودة قانون خدمة العلم الى البرلمان، فيما بحثت ملفات الفساد في السيطرات الأمنية والانتشار العسكري في عموم البلاد.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "عقدت اجتماعا برئاسة النائب خالد العبيدي بحضور أعضاء اللجنة اليوم الإثنين لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها ابرزها مناقشة مشروع قانون خدمة العلم، فضلا عن استكمال مناقشة النظام الداخلي للجنة".

وأضافت ان "اللجنة درست مقترح قانون تعديل قانوني الخدمة والتقاعد العسكري رقم(٣) لسنة ٢٠١٠ والخدمة والتقاعد الأمن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١، بالإضافة الى دراسة أداء السيطرات الداخلية والخارجية والعمل على ايجاد الحلول الناجعة لها".وتابع البيان ان " اللجنة بحثت إمكانية ترشيح نائب واحد من من الأعضاء الى اللجان الصداقة بموجب كتاب لجنة العلاقات الخارجية النابية، فضلا عن بحث كتاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب لرئيس لجنة الأمن والدفاع المتضمن ورقة العمل تحدد أهم مرتكزات السياسة الأمنية والدفاعية للمرحلة المقبلة".وأشار البيان انه "تمت مناقشة طلب تظلم أهالي مدينة الكاظمية المقدسة المقدم من قبل مكتب النائب حسنين الخفاجي".

وختم البيان انها "قررت زيارة مقر العمليات المشتركة لإيجاد حلول ناجعة لملف السيطرات التي تشوبها شبهات فساد والعمل على تصحيح الأخطاء فيها وان تكون في خدمة العراق وشعبه، فضلا عن قرارها برفع مشروع قانون خدمة العلم لقراءته قراءة أولى".

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