الرد السريع يلقي القبض على متهم مطلوب بالإرهاب في طوزخورماتو

2022/05/30 | 21:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت قوات الرد السريع اليوم الاثنين، من القبض على متهم مطلوب بالارهاب في طوزخورماتو.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته ايرث نيوز، انه “استمرارا لجهود مطاردة العصابات الإرهابية والحفاظ على الاستقرار الأمني، تمكن اللواء الأول التابع لفرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق […]

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