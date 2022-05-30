اليونسكو والإعلام والإتصالات ينظّمان ورشة كسر حاجز الصمت

2022/05/30 | 21:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

أقامت منظمة اليونسكو العراق، وهيئة الإعلام والإتصال بمشاركة مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية ورشة (كسر حاجز الصمت) لتعزيز المساءلة الحكومية والمتابعات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب قي مرحلته الثانية.

وقال مدير برنامج الإتصال والمعلومات لمنظمة اليونسكو العراق، ضياء السراي، في كلمة له أن “المرحلة الثانية من مشروع كسر حاجز الصمت، لتعزيز المساءلة الحكومية وتحسين الإجراءات القضائية، لحماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب، المرحلة الثانية، والممول من الحكومة الهولندية”.



مبينا ” تم اطلاق المشروع بشكل رسمي بعد حصول موافقات مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والعدل والحكومة العراقية، متمثلة بهيئة المستشارين لاستحصال الموافقات”.

وأشار الى أن “جلسة اليوم، لتنظيم النشاطات التي سنعمل عليها في ما تبقى من هذا العام لتقويم واقعنا نهاية العام الحالي، ونقف على حقيقة ما تم انجازه، هل يتلاءم ويستجيب مع متطلبات المجتمع الصحفي والتحديات التي يواجهها، لإعادة ترتيب أوراقنا في السنة المقبلة، لأن المشروع مستمر حتى نهاية 2024”.

واضاف أن “المظمة غيّرت في نمط تنفيذ المشاريع، لا نصمم ولا نخطط مسبقاً، وإنما نأخذ المنح لوضع اطار خاص بالمشروع في هذا الإطار بمعية الصحفيين، ونصمم النشاطات كل واحد بمعزل ليكون ملائماً ومستجيباً لمتطلبات الصحفيين”.



موضحا ” سيكون لدينا تدريب مع مجلس القضاء الأعلى لأكثر من 22 قاضياً الذين تم انتدابهم للنظر في قضايا الصحفيين في محاكم الإستئناف العراقية، ومع وزارة الداخلية سنعمل على تعزيز مهارات الجنايات والتحقيقات والأدلة الجنائية، لحل قضايا الصحفيين وملفاتهم السابقة، وبالوقت نفسه تعزيز الوحدة التحقيقية الخاصة لمؤسسة الداخلية، لمتابعة قضايا الصحفيين والاعتداءات التي يتعرضون لها، ومع قيادة العمليات ومكتب القائد العام للقوات المسلحة سنعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه الصحفيين في الميدان، من كتب وتخاويل، ومع هيئة الإعلام والإتصال سنسعى لتخفيض أجور البث والإرسال، وتسوية الديون وتعزيز مضامين المهارات الرقمية للصحفين للالتحاق بالركب لكي يتماشى الصحفي مع الموجة العالمية”.

وتابع ” مع نقابة الصحفيين سنعمل على ترصين جانب عقود العمل وكيفية النهوض بجانب عقود العمل وتنفيذ مواد قانون نقابة الصحفيين الذي يشترط أن يكون العقد موقعاً ومصدقاً لدى كاتب العدل وربطه في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية، ليكون هناك تقاعد وضمان اجتماعي للصحفيين، ومع منظمات المجتمع المدني سنعمل على تعزيز نمط المدافعة ومع الصحفيين والإعلاميين سيكونوا هم أداة المشروع وشهود عيان على كل ما يحصل في الميدان”.

بدوره قال مدير المرئي والمسموع لهيئة الاعلام والاتصالات، حسين زامل، في كلمة له، أن “الهيئة عملت بالتعاون مع وزارة الداخلية لتسهيل عمل الصحفيين من خلال الغاء كتاب عمليات بغداد، وكان تسهيل لوسائل الإعلام في عملها، إضافة الى تخصيص رقم عند تعرض الصحفي الى ضغوط”.

موضحا أن “الهيئة عملت منذ سنتين لتقديم تقارير حيال الإفلات من العقاب الذي يخص الصحفيين وتقارير جعلت العراق في مراحل متقدمة ضمن التصنيف الدولي فيما يخص حرية التعبير وحماية الصحفيين”.

وأشار الى أن “ورشة اليوم تؤسس الى آليات العمل والتعاون بين وسائل الاعلام والصحفيين، وبين القوات الأمنية ونقابة الصحفيين، ومناقشة آليات العمل”.



موضحا “لا يوجد في الاعلام اعتقالات، بسبب التعبير عن الرأي، وهذا يحسب الى القضاء والجهات الأمنية”.

وأكد أن “هناك تنسيق بين هيئة الإعلام ونقابة الصحفيين، ونحن ننطلق بدورنا كجهة تنظيمية لقطاع الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العراق نسعى أن نمارس الدعم لوسائل الإعلام وعملها بشكل صحيح وآمن، ولهذا دائما نعمل مع المنظمات الدولية ونقابة الصحفيين لايجاد المساحة والفضاء الذي يتنقل الصحفي بحرية وسلاسة وتعاون دائم بين رجل الأمن والصحفي، وحماية من مجلس القضاء، لانها السلطة الحامية للقانون”.

وأضاف إن “مجلس القضاء ووزارة الداخلية شاركا، اليوم، في الورشة ومنظمة اليونسكو، وهي مرحلة جديدة لتجسير العلاقة بين المؤسسات والصحفيين، لأن الكثير منهم تعرض الى عمليات اغتيال وتهديد، ونحاول من خلال حملة كسر حاجز الصمت، متابعة القضايا مع الجهات الأمنية لمنع الإفلات من العقاب”.

من جانبه قال ممثل مجلس القضاء الأعلى، أياد محسن ضمد، في كلمة له خلال الورشة أن “مجلس القضاء الأعلى يحرص أن يكون حاضراً في جميع الورش التي تخص الصحافة والإعلام”.



موضحا أن “الحماية التي يجب أن يتمتع بها الصحفيين يجب أن تسير باتجاهين، الحماية القانونية والتي يجب أن تكون لدينا منظومة قانونية قادرة على توفير بيئة أمنية، لعمل الصحفيين تلائمه وتحميه من المخاطر، وتدفع باتجاه ملاحقة ومتابعة كل شخص يقدم مهماته الإعلامية، وكذلك المنضومة القانونية يجب ان تنجح في إنزال العقاب بحق كل شخص يحاول إيقاع الأذى على الصحفي”.

وأشار الى انه “لا توجد في قانون العقوبات العراقية لدينا نصوص قانونية تتعلق بالاختفاء القصري، ونأمل من المنظمات العاملة والصحفيين التركيز على تفعيل البيئة القانونية والنصوص القانونية التي تعالج الإخفاء القصري”.

وأوضح أن “الموضوع الثاني لحماية الصحفيين لابد من التركيز عليه الحماية الإجرائية التي تراقب تنفيذ القانون، ولابد من وجود منضمات مختصة لتوفير الحماية للصحفين، إضافة الى مجموعة من المحامين الذين يقدموا الحماية القانونية للصحفي لكي ترشده أين يقدم الشكوى.

بدوره قال مدير عام العلاقات والإعلام لوزارة الداخلية، رئيس خلية الاعلام الأمني، اللواء سعد معن في كلمة له أن “وزارة الداخلية وخلية الاعلام الأمني مستمرة مع جميع الصحفيين لتسهيل عملهم واشتركنا مع هيئة الاعلام واليونسكو لتسهيل عمل الصحفيين”.

واضاف “خلال الفترة الأخيرة نحتاج الى اعادة ترتيب وتفعيل لمجريات الأمور لتنظيم عمل الصحفيين”.



موضحا أن “العراق اليوم يختلف عمّا كان سابق في حرية التعبير وهو اليوم ليس بالمستوى المتدني، ولكن نحتاج الى ترتيب البيانات”.“.

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