صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

2022/05/30 | 21:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في

الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

عن الموسم الماضي في تصويت الجماهير يوم

الاثنين.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي

يفوز فيها مهاجم منتخب مصر بالجائزة، إذ

سبق

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