ليونيل ميسي يكشف معاناته من آثار جانبية لإصابته بفيروس كورونا منذ يناير الماضي

2022/05/30 | 21:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الصعوبات التي واجهها بعد إصابته بفيروس كورونا.

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