تراكم ديون شركة كوروك للحكومة تثير تساؤلات لجنة النزاهة

2022/05/30 | 21:29 - المصدر: قناة التغيير

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بالوثيقة..



لجنة النزاهة تتوجه بالسؤال لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات بشان ديون شركة كوروك المتراكمة للحكومة

منذ دقيقتين

بالوثيقة..



لجنة النزاهة تتوجه بالسؤال لرئيس هيئة الاعلام والاتصالات بشان ديون شركة كوروك المتراكمة للحكومة

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