شاهد بالفيديو.. طائرات مقاتلة تباغت العراق بالصواريخ | رأس السطر

2022/05/30 | 21:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: g8jpKOeu11g

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