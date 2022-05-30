2022/05/30 | 21:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pH19rk6CPzg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الطفلة شمس علي شياع ورسالتها للحكومة: نحن عائلة 9 نفرات ونحرمنا من راتب ابونا | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الطفلة شمس علي شياع ورسالتها للحكومة: نحن عائلة 9 نفرات ونحرمنا من راتب ابونا | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).