2022/05/30 | 21:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zLUR-iMWNtQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد تتحرك لتشكيل تكتل دولي لاسترداد الاموال المهربة والمدانين بقضايا فساد في الخارج) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد تتحرك لتشكيل تكتل دولي لاسترداد الاموال المهربة والمدانين بقضايا فساد في الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).