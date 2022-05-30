رزاق فرحان: أتشرف بالعمل حارساً في ملعب القوة الجوية

2022/05/30 | 21:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه النجم الدولي السابق رزاق فرحان، رسالة إلى إدارة نادي القوة الجوية، بعد استقالة رئيس النادي وأغلب أعضاء الهيئة الإدارية للنادي.وقال فرحان عبر حسابه على “فيسبوك”، “اتشرف بالعمل حارساً في ملعب القوه الجوية لخدمة العريق لكن الان انا مدرب ومرتبط عقد عمل ولا أريد أن أكون طرفاً مع أحد ضد الاخر”.وتابع […]

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