جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء

2022/05/30 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، جدول اعمال الجلسة العاشرة ليوم غد.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بان تلقته (بغداد اليوم)، ان "جدول اعمال الجلسة العاشرة المقررة يوم غد الثلاثاء تتضمن تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية المقدم من قبل اللجنة المالية".

وأضافت ان "الجلسة تبدء الساعة الحادية عشر".

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