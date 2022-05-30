2022/05/30 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تتزايد النقاشات والتصريحات بشأن سبب انفجار مطعم ليلى الواقع وسط العاصمة بغداد، فيما اثار مالك "مطعم ليلى" الجدل بعد نفيه انفجار اية أسطوانة للغاز.

وتداول ناشطون عراقيون فيديو لمقابلة مع مالك المطعم " أكد فيها أنه "لم تنفجر أي اسطوانة غاز في الداخل"، كما عرض صورة لاسطوانات الغاز التي كانت في المطعم وهي بحالة سليمة وغير منفجرة.

وقال مالك المطعم إنه تعرض "للتهديدات من قبل شخصية في المخابرات".

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم وجرح ثمانية آخرون على الأقل بينهم عمال أجانب، إثر انهيار مبنى، الأحد، يضم مطعما في العاصمة العراقية بغداد، كما أفادت مصادر طبية وأمنية وكالة فرانس برس.

وقال مصدر في الدفاع المدني إن المبنى المكون من طابقين انهار على خلفية انفجار وقع بسبب تسرب للغاز داخل مطعم "ليلى"، الذي يبدو أنه كان خاليا من الزبائن في مثل هذا الوقت من اليوم، بمنطقة الجادرية الواقعة في وسط بغداد.

وأطلقت فرق الدفاع المدني عملية إنقاذ إثر انهيار المبنى الذي بقي عدد من الذين كانوا في داخله محاصرين لساعات تحت الركام.

وأكد مصدر طبي تسلم أحد المستشفيات جثث أربعة أشخاص ومعالجة الجرحى.

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