احتراق ارض زراعية شمالي البصرة

2022/05/30 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين، باندلاع حريق بارض زراعية شمال محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حريقا اندلع في ارض زراعية في ناحية قضاء الإمام الصادق شمال البصرة".

وبين أن "مساحة الأرض الزراعية تقدر بخمسون دونم".

وأكد أنه "تم اخماد الحريق بالكامل ولم يطلب اصحاب الاراضي الشكوى كون الحادث قضاء وقدر".

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