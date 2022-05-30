سرقة 300 مليون دينار وسط بغداد

2022/05/30 | 21:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بحدوث سرقة مبلغ 300 مليون دينار وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قام بسرقة مبلغ قدره 300 مليون دينار عراقي من داخل سيارة مدنية".وأضاف المصدر أن "صاحب الدار حسب ادعاءه قام بركن سيارته اما داره ضمن منطقة القادسية واقدم شخص مجهول بسرقة المبلغ المذكور اعلاه ولاذ بالفرار"، مشيراً الى أن "المبلغ المذكور هو مبلغ بيع منزل".

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