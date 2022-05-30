2022/05/30 | 21:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / تزدهر في الأيام الأخيرة سوق المكملات الغذائية الطبيعية، ولكن يجب على معظم الناس الحصول على جميع العناصر الغذائية والمعادن، التي يحتاجونها عن طريق الطعام.ووفقا لصحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، حذرت دراسة طبية جديدة من أن تناول بعض المكملات الغذائية، إلى جانب عادات أخرى مثل التدخين والإكثار من تناول اللحوم المصنّعة، قد يزيد […]

ظهرت المقالة دراسة تكشف العلاقة بين المكملات الغذائية والسرطان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تكشف العلاقة بين المكملات الغذائية والسرطان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تكشف العلاقة بين المكملات الغذائية والسرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).