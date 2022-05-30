2022/05/30 | 22:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن اعتقال احد عناصر "فرقة مؤتة" غربي نينوى.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية نوعية تميزت بدقة المراقبة والمعلومة المؤكدة لشعبة استخبارات الفرقة ١٥ وباسناد قوة تابعة لقيادة القوات البرية تم خلالها مداهمة مكان تواجد احد الارهابيين في قرية الصمود بناحية زمار غربي نينوى وهو احد عناصر داعش الارهابي العاملين ضمن ما تسمى (فرقة مؤتة - ولاية الجزيرة) وشقيقه وابنه من المنتمين لتلك الفرقة حيث قتل شقيقة والقي القبض على ابنه".

وأضاف البيان أن المعتقل "هو من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب".

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