البرلمان يعدل جدول أعماله ويضيف فقرة العمل بنظام البديل لمنتسبي الجيش

2022/05/30 | 22:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أدرجت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، فقرة إعادة العمل بنظام البديل لمنتسبي الجيش، ضمن جدول أعمال جلسة يوم غد الثلاثاء.

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