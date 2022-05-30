ردُّ على عبادة الخرافات و تقديس الأبطال - أحمد صبحى منصور

2022/05/30 | 22:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : أسئلة من نفس النوع تُعبّر عن نفس المرض ، نختار منها نموذجين ، ونردُّ عليهما .النموذج الأول : ( انت لا تؤمن بالروايات التاريخية فلماذا تعتمد عليها فى الهجوم على الصحابة ).وأقول : 1 ـ أكثر الناس هم أتباع ديانات ارضية ، وهذه الديانات الأرضية يتحول فيها التاريخ الى دين ، أى يدخل الدين فى دائرة الايمان ، فتصبح الشخصيات التاريخية الى آلهة .



يفعل هذا المحمديون فى تاريخ الصحابة وت ......





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