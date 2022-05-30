سرقة 300 مليون دينار من داخل سيارة وسط بغداد

2022/05/30 | 22:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بحدوث سرقة مبلغ 300 مليون دينار وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(واخ)، إن “شخصاً قام بسرقة مبلغ قدره 300 مليون دينار عراقي من داخل سيارة مدنية”.

وأضاف المصدر أن “صاحب الدار، حسب ادعائه، قام بركن سيارته أمام داره، ضمن منطقة القادسية، وأقدم شخص مجهول بسرقة المبلغ المذكور ولاذ بالفرار”.



مشيراً الى أن “المبلغ المذكور هو مبلغ بيع منزل”.

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