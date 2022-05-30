خاص لإيرث نيوز| الاتصالات تؤكد استعدادها لإيصال خدمة “الفايبر تو هوم” للسجون والمستشفيات كافة

2022/05/30 | 22:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزارة الاتصالات اليوم الاثنين، أن مشروع خدمة “الفايبر تو هوم”، بدأ يكتسح مناطق بغداد، خصوصاً في جانب الكرخ، فيما تحدثت عن استعدادها لإيصال الخدمة لجميع السجون والمستشفيات.وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني في تصريح خص به وكالة ايرث نيوز، إن “كوادر الوزارة لديها توجيهات مباشرة من الوزير، بالعمل والتنسيق مع كافة […]

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